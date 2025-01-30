إعلام إسرائيلي: الجيش يمنع زكريا الزبيدي المقرر الإفراج عنه من العودة لجنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الجيش سيمنع الأسير زكريا الزبيدي المقرر الإفراج عنه اليوم من العودة إلى مخيم جنين.

وأعلن جيش الاحتلال والشاباك تسلم الصليب الأحمر محتجزة إسرائيلية وهي في طريقها إلى القوات الاسرائيلية بقطاع غزة.

كما وضعت كتائب القسام تضع قطعة سلاح "إسرائيلية" اغتنمها مقاتلوها من جنود عدو الصهيوني على طاولة تسليم المجندة في شمال غزة.

إنتشر مقاتلو كتائب القسام في مدينة خان يونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.