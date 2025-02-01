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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مكونات من منزلك .. 4 أنواع للسكراب الطبيعي للبشرة

سكراب طبيعي
سكراب طبيعي
ريهام قدري
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اذا كنت تبحثين عن مقشر طبيعي يمكنك تحضير المناسب لبشرتك في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. إليك بعض الوصفات حسب نوع بشرتك واحتياجاتك:

1. سكراب السكر وزيت جوز الهند (لترطيب البشرة)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من السكر البني أو الأبيض
1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بلطف.

2. سكراب القهوة وزيت الزيتون (لتنشيط الدورة الدموية)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من بقايا القهوة المطحونة
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز
نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات معًا، ثم دلكي بشرتك بالخليط بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بماء فاتر. يساعد هذا السكراب على تقشير البشرة وتنشيطها بفضل الكافيين.

3. سكراب الشوفان والعسل (للبشرة الحساسة)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون
1 ملعقة كبيرة من العسل
1 ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات حتى تحصلي على معجون ناعم، ثم ضعيه على بشرتك بحركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه.

4. سكراب الملح وزيت اللوز (لتنقية البشرة الدهنية)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الملح الناعم
1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز
بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات جيدًا، ثم دلكي بشرتك بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذا السكراب مناسب للبشرة الدهنية لأنه يساعد على إزالة الدهون الزائدة.

نصائح:
استخدمي السكراب 1-2 مرة أسبوعيًا فقط لتجنب تهيج البشرة.
بعد التقشير، رطبي بشرتك جيدًا.
تجنبي الفرك القاسي، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

جربي الوصفة التي تناسب نوع بشرتك 

بشرتك مقشر طبيعي مقشر سكراب السكر سكراب الشوفان

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