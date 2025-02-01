مكونات من منزلك .. 4 أنواع للسكراب الطبيعي للبشرة

اذا كنت تبحثين عن مقشر طبيعي يمكنك تحضير المناسب لبشرتك في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. إليك بعض الوصفات حسب نوع بشرتك واحتياجاتك:
1. سكراب السكر وزيت جوز الهند (لترطيب البشرة)
المكونات:
2 ملاعق كبيرة من السكر البني أو الأبيض
1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بلطف.
2. سكراب القهوة وزيت الزيتون (لتنشيط الدورة الدموية)
المكونات:
2 ملاعق كبيرة من بقايا القهوة المطحونة
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز
نصف ملعقة صغيرة من العسل
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات معًا، ثم دلكي بشرتك بالخليط بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بماء فاتر. يساعد هذا السكراب على تقشير البشرة وتنشيطها بفضل الكافيين.
3. سكراب الشوفان والعسل (للبشرة الحساسة)
المكونات:
2 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون
1 ملعقة كبيرة من العسل
1 ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات حتى تحصلي على معجون ناعم، ثم ضعيه على بشرتك بحركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه.
4. سكراب الملح وزيت اللوز (لتنقية البشرة الدهنية)
المكونات:
2 ملاعق كبيرة من الملح الناعم
1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز
بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري)
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات جيدًا، ثم دلكي بشرتك بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذا السكراب مناسب للبشرة الدهنية لأنه يساعد على إزالة الدهون الزائدة.
نصائح:
استخدمي السكراب 1-2 مرة أسبوعيًا فقط لتجنب تهيج البشرة.
بعد التقشير، رطبي بشرتك جيدًا.
تجنبي الفرك القاسي، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.
جربي الوصفة التي تناسب نوع بشرتك