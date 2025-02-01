مكونات من منزلك .. 4 أنواع للسكراب الطبيعي للبشرة

اذا كنت تبحثين عن مقشر طبيعي يمكنك تحضير المناسب لبشرتك في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. إليك بعض الوصفات حسب نوع بشرتك واحتياجاتك:

1. سكراب السكر وزيت جوز الهند (لترطيب البشرة)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من السكر البني أو الأبيض

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بالماء الدافئ وجففي بشرتك بلطف.

2. سكراب القهوة وزيت الزيتون (لتنشيط الدورة الدموية)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من بقايا القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معًا، ثم دلكي بشرتك بالخليط بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. اغسليه بماء فاتر. يساعد هذا السكراب على تقشير البشرة وتنشيطها بفضل الكافيين.

3. سكراب الشوفان والعسل (للبشرة الحساسة)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على معجون ناعم، ثم ضعيه على بشرتك بحركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه.

4. سكراب الملح وزيت اللوز (لتنقية البشرة الدهنية)

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الملح الناعم

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا، ثم دلكي بشرتك بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذا السكراب مناسب للبشرة الدهنية لأنه يساعد على إزالة الدهون الزائدة.

نصائح:

استخدمي السكراب 1-2 مرة أسبوعيًا فقط لتجنب تهيج البشرة.

بعد التقشير، رطبي بشرتك جيدًا.

تجنبي الفرك القاسي، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

جربي الوصفة التي تناسب نوع بشرتك