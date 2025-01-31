آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم 31-1-2025

ثبت أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع ذلك وفقا لآخر تداول له في السوق الرسمية.

شهد سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقرار مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-1-2025؛ داخل السوق الرسمية وبالتوازي مع تعطل العمل بالجهاز المصرفي المصري حتي يوما آخرا.

في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس".

سعر الدولار

وفقا لما هو متعارف عليه فإن البنوك في مصر تحصل على إجازة رسمية كل جمعة وسبت من الأسبوع بموجب قرار البنك المركزي المصري.

ومع ختام تعاملات أمس الخميس، فقد الدولار 5 قروش على أساس أسبوعي أمام الجنيه.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيها للشراء و 50.24 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، البركة".

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، فيصل".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع في بنك مصر الحكومي.

سعر معظم البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،التنمية الصناعية، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، القاهرة، سايب, المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية،العربي الافريقي، التعمير والاسكان".

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيها للشراء و 50.23 جنيها للبيع في ميد بنك

تحويلات المصريين في الخارج

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي .

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك عن استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 .

حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).