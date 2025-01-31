مقتل 6 أشخاص بهجوم روسي بمسيرة على بناية سكنية في سومي شمال شرق أوكرانيا

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات يظهر من خلالها، قيام طائرة مسيرة روسية بشن هجوما في ساعات المساء على شمال شرق أوكرانيا، ودمرت مبنى سكنيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة تسعة آخرين. ويأتي ذلك بينما تستمر الحرب بين موسكو وكييف التي بدأت منذ ثلاث سنوات تقريبا، دون أن تلوح في الأفق نهاية قريبة.

وقالت الإدارة الإقليمية لمدينة سومي إن طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، فجرت جدارًا ونوافذ قرب المبنى، بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بقليل. وأضافت أنه تم إجلاء 120 شخصًا، وإنقاذ أربعة آخرين من تحت الأنقاض، وأن طفلا كان من بين الجرحى.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في سومي، إن القتلى الستة هم ثلاثة أزواج مسنين. وأعلنت الإدارة الإقليمية الحداد لمدة يومين في المدينة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه "مأساة رهيبة، وجريمة روسية مروعة".