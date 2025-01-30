تفاصيل طرح سلع تموينية بسعر مخفض خلال فبراير المقبل

ينشر موقع “صدي البلد الاخباري” أبرز السلع التموينية التي توفرها المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين خلال فبراير المقبل والتي تتضمن منتجات مدعومة بسعر مناسب لكافة الشرائح.

تأتي تلك التحركات في إطار توجيه القيادة السياسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقديم سلع مناسبة وبسعر مناسب وبجودة عالية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا.

الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

المكرونة: عبوة (400 جرام) بسعر 8.5 جنيه

وعبوة (800 جرام) بسعر 17 جنيهًا.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

الجبنة تتراباك: عبوة (250 جرام) بسعر 14 جنيهًا

وعبوة (125 جرام) بسعر 7 جنيهات.

مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيهًا

مسحوق الغسيل الأتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

الصابون اليدوي (125 جرام): 3 جنيهات.

اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيهًا.

الخل (900 مللي): 6 جنيهات.

الملح (300 جرام): 1.25 جنيه.

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.

استعدادات رمضان

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، وذلك بحضور ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

كما شدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.