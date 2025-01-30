جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا

شكل رئيس جامعة الأزهر لجنة لتعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة.

قال أحمد زارع المتحدث بإسم جامعه الأزهر إن الجامعة تقوم حاليا بدراسات متأنية لتعريب علوم الطب ولن يصدر أي قرار إلا بعد اتمام هذه الدراسات.

وأضاف أحمد زارع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” لا توجد مدة زمنية محددة لانتهاء دراسات تعريب العلوم الطبية.

وكيل نقابة الأطباء

من جانبه قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء أن تعريب العلوم الطبية أمر في غاية الصعوبة.

وتابع: كل الأبحاث الطبية والدراسات تنشر باللغة الإنجليزية على مستوى العالم لذا هناك صعوبة كبيرة في تعريب العلوم الطبية.