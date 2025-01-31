نشرة الفن.. وفاة ملحن أغنية الأماكن وحكيم يعود بحفل كامل العدد في مسرح البالون

نشر قسم الفن عدد من الأخبار أبرزها وفاة ملحن أغنية الأماكن وحكيم يعود بحفل كامل العدد في مسرح البالون.

حكيم يعود لمسرح البالون في حفل كامل العدد بعد غياب 33 عاما

أحيا الفنان حكيم أول حفل له على مسرح البالون منذ حوالي ٣٣ عاما كما قال في تصريحاته للجمهور مساء الخميس.

وعبر حكيم عن سعادته بالحفل الذي يعود به لجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة ومن كافة الأعمار.

صاحب الأماكن.. رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح

توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح، ملحن أغنية الأماكن للفنان محمد عبده. ورحل ناصر الصالح، في الأحساء عن عمرٍ ناهز 63 عاماً، عقب تضاعف معاناته الصحية.

روتانا تنعى الملحن السعودي ناصر الصالح

حرصت شركة روتانا على إصدار بيان نعي للملحن السعودي الراحل ناصر الصالح، ونشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحد غشاش.. حودة بندق يطرح أغنيته الجديدة

طرح المنتج سلطان الشن، أغنيه جديدة التي تحمل عنوان "واحد غشاش" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع منصات الموسيقى المختلفة.

أحمد داود يروج لمسلسله في رمضان

روج الفنان أحمد داود لمسلسه الجديد الذى يحمل اسم “الشرنقة”، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "كواليس مسلسل الشرنقة من إنتاجات WATCHIT الأصلية.. متحمسين؟! حصريا في جميع أنحاء العالم عرض ما يتفوتش الشهر بـ 5 جنيه بس عند الاشتراك السنوي في الباقة الأساسية .وكمان تقدر تختار من باقات تانية كتير.