مش قصتي.. نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها

بعد التكهنات التي رافقت إصدار أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”، والتي تضمنت مشهد توقيع أوراق الطلاق، خرجت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.

ونشرت نانسي عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو قصير من الكليب، معلقة:

“هذه ليست مجرد أغنية! إنها لمحة عن الواقع الذي يواجهه عدد لا يحصى من الناس، على الرغم من أنها ليست قصتي، إلا أنها تستحق المشاركة”.

وكانت قد علقت نانسي عجرم على أنباء انفصالها من زوجها فادي الهاشم، التى انتشرت خلال الأيام الماضية بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وقالت نانسي عجرم خلال لقائها مع قناة mtv ، إن العالم أصبح يهتم فقط بالزواج والطلاق وكأنه شيء ضروري.

واستكملت نانسي عجرم: أنها تخلت عن كل شيء مقابل حريتها ومقابل كونها إمرأة ودائما عندها كيان وان مهما حدث لم يكسرها شيء.

فادي الهاشم يرد: “نانسي زوجتي”

من جانبه، خرج زوجها الطبيب فادي الهاشم عن صمته للمرة الأولى، مؤكدًا أن الشائعات لا أساس لها من الصحة, ونشر عبر إنستغرام منشورًا مطولًا، قال فيه:

“قراءة تعليقات المتابعين أمر مثير للاهتمام، وسأستمر في فعل ذلك من الآن فصاعدًا, أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأتفهم تمامًا السبب، ليس لأنكم تحبونني أو تحبون زوجتي، بل لأنكم كائنات مستنيرة تفيض بالحب وترون الخير في الناس.”

كليب نانسي عجرم

وكانت طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة” خلال الساعات القليلة الماضية ، ومن المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة”هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.