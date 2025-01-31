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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 درجات.. مفاجأة لعشاق الصيف من هيئة الأرصاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بجميع المحافظات.


وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية في معظم المحافظات، وأن البلاد تشهد مرتفعا جويا  يجعل المواطنين يشعرون بدرجات الحرارة والشمس في فترة النهار.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن المواطنين تشعر بالحر، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، بـ 3 إلى 4 وأن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل 21 درجة.


ولفتت إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية ودرجة الحرارة بالأقصر وأسوان تصل إلى 26 درجة، ولكن البلاد في فترة الليل والصباح الباكر يكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.


 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المحافظات

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