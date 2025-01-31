منذ الساعات الأولى.. إقبال جماهيري كثيف في اليوم الثامن لمعرض الكتاب

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56 أبوابه للجمهور اليوم الجمعة ، في ثامن أيام فعالياته، حيث شهد توافد جماهيري كثيف من الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة في هذه الدورة.

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم الثامن للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم الجمعة 31 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

القاعة الرئيسية

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "دور العلم والتكنولوجيا في تطور علاج الأورام" يشارك فيها: د. سامي سليمان - د. محمد سعد زغلول - د. محمد فاروق تدير الندوة: الإعلامية مروة الشبراوي.

الساعة: ٣,٣٠ عصرا، ندوة "ترجمة العلوم.. مهداة إلى روح أحمد مستجير" د. أحمد حمدي - د. حسین ثابت - د. فرید استینو تدير الندوة: الإعلامية نهى توفيق.

الساعة: ٥,٣٠ مساءً، ندوة "الثورة الصناعية الخامسة ماهيتها، فرصها، وتحدياتها" يشارك فيها: د. أحمد بهاء الدين الموجه الإقليمي لمايكروسفت يدير اللقاء: الإعلامي حسن عثمان.

الساعة: ٧,٣٠ مساءً، ندوة "الفن والإبداع ومعركة بناء الوعي" يشارك فيها: د. أيمن الشيوي - الفنانة حنان مطاوع - النائب رامي جلال - الفنان عزوز عادل.

القاعة الدولية

الساعة: ١٢,٣٠ ظهرا، ندوة "مصر من العصور القديمة إلى العصور الحديثة كمصدر إلهام دائم للأدب الغربي وكيف أثرت تلك الرؤية على كتاباتي، لقاء مع الكاتبة الكرواتية Milana Vukovic Runjic، تدير الندوة: الإعلامية إنجي ماهر.

الساعة: ٢ ظهرا، ندوة "أصوات روائية عربية" لقاء مع الكاتبات علوية صبح (لبنان) - مي خالد (مصر) - د. هجيرة قويدري (الجزائر) - هدى النعمي (قطر)، يدير الندوة: الإعلامي علاء أبو زيد.

الساعة ٤ عصرا، ندوة "منجزات عمانية في فضاء الثقافة الإنسانية" يشارك فيها: د. أحمد درويش - خميس العدوي - راشد الدغيشي - د. عيسى الشبيبي، يدير الندوة: أحمد الكلباني.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "روسيا استشراف مستقبل العلاقات الدولية" يشارك فيها (السفير) Georgy Borisenko - السفير عزت سعد، تدير الندوة: الإعلامية هالة الحملاوي.

قاعة المؤسسات

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر"، يشارك فيها: د. أحمد زايد د. أحمد سعدة - بسمة فؤاد عنتر سماح أبو بكر - السفيرة نائلة جبر محمد، يدير الندوة د. خالد سعد اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية).

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "قاموس القاهرة العصري للشباب العربي" يشارك فيها د. أحمد محمد أحمد بلبولة - د. أسماء أحمد عثمان - د. حافظ شمس الدين - د. رضا عبد الوهاب الخريبي - د. صفوت علي صالح - د. محمد سامي عبد الصادق، يدير الندوة: د. أحمد أحمد سيد حسانين (جامعة القاهرة).

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "السينما والذكاء الاصطناعي" يشارك فيها الفنان حسين فهمي - خالد حماد - عدلي ثوما - المخرج مجدي أحمد علي - مدحت العدل تقديم: السفيرة لمياء مخيمر (دار الأوبرا المصرية).

الساعة: ٦,٣٠ مساءً، المائدة المستديرة الخامسة "الحرب والسلام في الفن التشكيلي" يشارك فيها: الناقد: د. خالد البغدادي - الناقد الفنان: سيد هويدي.

الصالون الثقافي

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "الكاتب الصحفي موسى صبري (مئوية ميلاد)" يشارك فيها: أسامة السعيد - إيهاب فتحي - محمد بركات - د. مصطفى الفقي، تدير الندوة: الإعلامية هبة حمزة.

الساعة: ٣,٣٠ عصرا، ندوة "الشاعر الإيطالي أو نجاريتي عاش في الإسكندرية فعاشت فيه" يشارك فيها: د. حسین محمود - د. فوزي عيسى - د. کرستین سمیر، يدير الندوة: الإعلامي محمد عبده بدوي.

الساعة: ٥,٣٠ مساءً، ندوة "ثقافتنا في ليبيا - الجزائر" بلدي فخر الدين (الجزائر) - سمير مسطوف (الجزائر) الصديق بو دوارة (ليبيا) - علي جابر (ليبيا)، يدير الندوة: خالد زغلول

الساعة: ٧,٣٠ مساءً، ندوة "السينما والتنبؤ بالمستقبل" يشارك فيها د. ثناء هاشم - الفنان حسام داغر - د. ريم فريد - د. نادر الرفاعي، تدير الندوة: علا الشافعي.

فكر وإبداع

الساعة: ١,٣٠ ظهرا، ندوة "من الماء إلى عنان السماء.. السياحة العالمية نجوى غراب" لـ ريهام يعقوب، يناقشه د. ديما شعيب الحسيني - السفير معز دريد، يدير الندوة: السفير عمرو الجويلي.

الساعة: 3 عصرا، ندوة "أساطير شخصية" لـ محسن عبد العزيز، يناقشه: د. كرمة سامي - محمد سلماوي، تدير الندوة: سمر الجمل.

الساعة: ٤,٣٠ عصرا، ندوة "الوسيط في مكافحة الجرائم السيبرانية.. دراسة تحليلية مقارنة" د. محمد سعيد عبد العاطي - د. محمد محمود شوقي، يناقشه د. جميل عبد الباقي الصغير - د. عبد الله الشيخ، يدير الندوة: د. عمرو محمد شكري القبطان.

الساعة: ٦ مساءً، ندوة "العريش.. سنوات الحب والحرب" لـ د. صلاح سلام، يناقشه حمدي رزق - يوسف القعيد، تدير الندوة الإعلامية نسمة شيحة.

الساعة: ٧,٣٠ مساءً، ندوة "اتجاه عكسي" لـ نسرين البخشونجي، يناقشه: د. أحمد الصغير - د. شريف الجيار، تدير الندوة: إيمان عنان.

قاعة العرض

الساعة: ١,٣٠ ظهراً، ندوة "مخطوطات خمسة نظامي.. المحفوظة في دار الكتب المصرية - دراسة أثرية فنية" د. ريم عبد المنعم باظه، يناقشه: د. أحمد الشوكي، تدير الندوة: د. إيمان عرفة.

الساعة: ٣,٣٠ عصرا، ندوة "في حضرة التاريخ والمؤرخين" تأليف: د. أحمد زكريا الشلق، يناقشه: د. محمد صابر عرب، يدير الندوة: د. عبد المنعم سعيد.

الساعة: ٥,٣٠ مساءً، ندوة "الشيخ محمد مصطفى المراغي في مرآة صحيفة الأهرام" تأليف: د. نهال خلف الميري، تناقشه: د. إلهام ذهني، تدير الندوة: د. سهير محمد عبد القادر

الساعة: ٧,٣٠ مساءً، ندوة "كلب بخط وحيد تظنه الأمل" تأليف: أحمد سعيد، تناقشه: عبير عبد العزيز.



الساعة: ٣,٣٠ عصرا، الأمسية الأولى، يشارك فيها: حاتم الأطير - رضا عبد النبي - عمر مكرم - لمياء حلمي محمد عزیز - محمود عبد المنعم - مها الغنام - مي عبد الرازق هاجر فايد هناء الكومي يوسف سمير، يدير الأمسية: محمد أبو العزايم.

الساعة: ٥,٣٠ مساءً، لقاء مع الشاعر الماليزي رجا أحمد أمين الله، يحاوره: مبارك السريفي (المغرب أمريكا)، ترجمة وقراءة: سارة حامد حواس.

الساعة: ٧,٣٠ مساءً، الأمسية الثانية، يشارك فيها: أحمد نبوي - حسن شهاب الدين - سامح محجوب سليم العبدلي (العراق - الدنمارك) - عادل جلال - علي عمران فاطمة ناعوت - محمد آدم - فواز القادري (سوريا - ألمانيا) - مارتا إيلوي - كوريس خريستوس (اليونان)، يدير الأمسية: محمد رفيع.