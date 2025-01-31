تسليم 10300 طن من الغذاء لقطاع غزة

توقع برنامج الأغذية العالمي دخول نحو 600 شاحنة إنسانية يوميًا بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود ، معلنا تحسن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الجاري

وسلّم برنامج الأغذية العالمي وحده حتى الآن 10300 طن متري من الغذاء، في حين يصل مجموع شحنات الغذاء للبرنامج مع شحنات وكالة "الأونروا" التي دخلت قطاع غزة إلى 32 ألف طن متري.



ويعمل البرنامج على توسيع نطاق التحويلات النقدية التي وصلت بالفعل حتى الآن إلى 6400 أسرة للوصول إلى 150 ألف أسرة، واستعادة عمل المخابز لتوفير الخبز بأسعار معقولة، ومراقبة حركة النزوح والأسواق لتكييف توجيه المساعدات حسب الاحتياجات، كما يعمل على دعم توزيع الأونروا للغذاء وسط التحديات السياسية المستمرة.