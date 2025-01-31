مصحوبة بأمطار .. الأرصاد: رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا

الطقس غدا.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح تشهده بعض محافظات البلاد، غدا السبت، تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، تكون تحديدًا على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وأيضا محافظات شمال الصعيد.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح المتوقع أن تشهده البلاد خلال الطقس غدا، سوف يؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة أيضا، فتكون هناك مضطربة ويصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار ونصف.

على الجانب الأخر، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة خلال ساعات غدا السبت، ويظل نشاط الرياح يؤثر على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

عن حالة الطقس بشكل عام خلال الطقس غدا، تكون الأجواء معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب الأنحاء..

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة