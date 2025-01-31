"البحوث الإسلامية" ينظم اللقاء الثالث من فعاليات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اللقاء الثالث من فعاليات مبادرة: (معًا لمواجهة الإلحاد)، والذي يأتي تحت عنوان: (الإلحاد في مواجهة المسلمات)، ويحاضر فيه الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر المستمرة للتصدي لشبهات الإلحاد والرد عليها بأسلوب علمي ومنهجي يهدف إلى تحصين المجتمع والحفاظ على عقول الشباب من هذه الأفكار المضللة.

وتأتي هذه اللقاءات بالتوازي مع برامج متنوعة لتأهيل الوعاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفكر المنحرف ويما يدعم التواصل الفعَّال مع الجمهور.