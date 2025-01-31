قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرد من البيت الأبيض .. 5 أسباب تهدد بعزل ترامب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث
الونش السبب | انفعال الدردير بعد الهدف الثاني لبيراميدز في الزمالك
انخفاض تاريخي في عدد المواليد بمصر لأول مرة منذ 15 عامًا
حنان مطاوع من معرض الكتاب : لا للتهجير .. وفلسطين للفلسطينيين
الثاني في شباك عواد| مصطفي فتحي يعزز تقدم بيراميدز أمام الزمالك
شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تدعو لتوخي الحذر
من أمام معبر رفح.. الفنان أحمد عبدالعزيز: نؤيد الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه
معاك يا ريس ولا للتهجير يتصدران قائمة الأكثر رواجا في أمريكا
قرارات عاجلة من رابطة الأندية بعد أحداث مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش
حريق في لانش سياحي قرب جزيرة سعدانة.. إنقاذ الطاقم بعد قفزهم في البحر
الهدف الأول | فيستون ماييلي يتقدم لبيراميدز في شباك الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الونش السبب | انفعال الدردير بعد الهدف الثاني لبيراميدز في الزمالك

الدردير
الدردير
ميرنا محمود
×

علق الإعلامي عمرو الدردير على الهدف الثاني لبيراميدز في مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:خطأ غريب من الونش يتسبب في هدف.

وأحرز مصطفي فتحي الهدف الثاني في شباك الزمالك  في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “ دور نايل”.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

أحداث الشوط الاول


وشهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك  بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.


وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك

وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها شريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

الزمالك بيراميدز الدرديري اهداف بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في مصر

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار المركزي الأخير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

سقوط امطار

الأرصاد عن حالة الطقس: سقوط أمطار علي هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز تدعو الأزواج لمغازلة زوجاتهم بهذه الطريقة

تهجير الفلسطينيين

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: اقتلاع شعب من أرضه عنصرية ولى عهدها

ياسمين عز

ياسمين عز: الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلق أجواءً أكثر دفئًا داخل المنزل

بالصور

أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض في هذا التوقيت

إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032

من أمام معبر رفح .. الشراقوة يقولوها قوية "لا التهجير" .. صور

الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

تؤدي للتسمم .. 5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف

أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

فيديو

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد