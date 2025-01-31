جروس: لا يمكن استبدال زيزو حتى إن لم يكن مستواه

علق السويسري جروس، عن هزيمة نادي الزمالك، أمام مضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "عن إصراره الدفع بزيزو رغم تراجع مستواه قائلاً: "زيزو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، ممكن مكانش يومه النهاردة، وصعب لى كمدير فني تغيير زيزو حتي لو مش ماشي كويس وفي أحسن حالته، خصوصا إنى متاكد إننا هنستفيد منه الفترة المقبلة فكان من الصعب استبداله".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

