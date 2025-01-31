رد فعل صادم من حازم إمام بعد خسارة الزمالك.. القوام ضعيف ولا يستطيع الفوز

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن قائمة اللاعبين المتواجدين في الزمالك حاليا ضعيفة ولا تستطيع التتويج بلقب الدورى، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدورى.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "قوام الزمالك ضعيف لا يستطيع الفوز بالدورى ممكن تاخد كأس مصر ولكن البطولات الطويلة صعب لانها تحتاج لنفس طويل ومش متوفر ذلك".

وأضاف حازم إمام: "الزمالك في حاجة قوية إلى 5 لاعبين، خاصة بعد قرار الكاف بمد القيد الأفريقي إلى 28 فبراير وفارق النقاط في الدوري ليس بعيداً".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.