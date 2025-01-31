قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف تطورات إصابة بنتايج والسعيد وعمر جابر فى مباراة بيراميدز
مصطفى بكرى منفعلا: المساس بالرئيس السيسى إعلان حرب
قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز
أسوان .. مصرع شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بمركز إدفو
الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لـ مودرن سبورت في الدوري
أول تعليق من جروس بعد هزيمة الفريق بثلاثية من بيراميدز
وزير التعليم الأسبق: تأهيل المعلمين مفتاح نجاح نظام البكالوريا الجديد
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدافع عن أمن مصر القومي ولا يتحدى أحدا
عبدالرحمن طلبه يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بكرواتيا
بكري: مفيش دولة عربية أيدت موقف مصر الرافض لتهجير أهل غزة ولو ببيان
بتتفرّجوا على فيديو بن شرقي لغاية دلوقت| انفعال نجم الزمالك بعد ثلاثية بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من حازم إمام بعد خسارة الزمالك.. القوام ضعيف ولا يستطيع الفوز

حازم إمام
حازم إمام
محمد بدران
×

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن قائمة اللاعبين المتواجدين في الزمالك حاليا ضعيفة ولا تستطيع التتويج بلقب الدورى، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدورى.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "قوام الزمالك ضعيف لا يستطيع الفوز بالدورى ممكن تاخد كأس مصر ولكن البطولات الطويلة صعب لانها تحتاج لنفس طويل ومش متوفر ذلك".

وأضاف حازم إمام: "الزمالك في حاجة قوية إلى 5 لاعبين، خاصة بعد قرار الكاف بمد القيد الأفريقي إلى 28 فبراير وفارق النقاط في الدوري ليس بعيداً".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

بيراميدز الدوري المصري الممتاز خسارة الزمالك حازم إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

ترشيحاتنا

مساجد أسوان

أوقاف أسوان تواصل افتتاح المساجد الجديدة

نقل مصابين

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق شبرا بنها الحر

نادى قنا الرياضى

"دور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات".. ندوة بنادي قنا الرياضي

بالصور

فوائد صحية غير متوقعة لنبتة البقلة.. مفيدة لمرضى السكر

فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة
فوائد نبتة البقلة للصحة

أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض في هذا التوقيت

إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032
إصطدام كويكب "أبوفيس" بالأرض في عام 2032

من أمام معبر رفح .. الشراقوة يقولوها قوية "لا التهجير" .. صور

الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح
الشراقوة من أمام معبر رفح

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

فيديو

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد