اتهام طيارة متحولة جنـ.ــسيا في الحرس الوطني بقيادة المروحية المنكوبة فوق مطار ريجان

تحدثت عضوة متحولة جنسـ.ــا في الحرس الوطني علنًا بعد انتشار مزاعم كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تدّعي خطأً أنها كانت قائدة المروحية بلاك هوك التي اصطدمت بطائرة ركاب في واشنطن يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

جو إليس، قائدة المروحية UH-60 بلاك هوك في الحرس الوطني التابع لجيش ولاية فيرجينيا، نشرت على فيسبوك يوم الجمعة لتفنيد الشائعات التي عكست مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المدعومة بالأدلة، والتي ألقت باللوم على مبادرات التنوع في وقوع الحادث القاتل.

وكتبت إليس: “حدثت بعض الأمور المجنونة على الإنترنت، ويتم تسميتي كواحدة من الطيارين المتورطين في حادث تحطم الطائرة في واشنطن العاصمة، هذا أمر مهين للضحايا وعائلاتهم، فهم يستحقون أفضل من هذا الهراء الذي تنشره الروبوتات والمُتصيدون على الإنترنت”

وفي منشورها، شاركت إليس لقطة شاشة لمنشورين على منصة إكس (تويتر سابقًا) يربطان هويتها الجنسية بالحادث المروع، حيث كتب أحد المستخدمين: “لن أتفاجأ إذا كان الطيار متحولًا جنسيًا” ردًا على منشور آخر زعم أن إليس “أدلت بتصريحات متطرفة مناهضة لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.” وقد قام صاحب المنشور الأخير بحذفه لاحقًا ونشر اعتذارًا.

في ذروة انتشار هذه المعلومات المضللة، كان اسم “جو إليس” ثالث أكثر الموضوعات تداولًا على منصة إكس، حيث تم ذكرها في 19,400 منشور.

وعلى الرغم من نفي إليس لهذه المزاعم—وهو ما أكدته لاحقًا في فيديو متابعة نشرته على فيسبوك تحت عنوان “إثبات الحياة”—إلا أن الحسابات اليمينية المتطرفة على إكس استمرت في نشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.