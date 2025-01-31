إسماعيل يوسف يهاجم إدارة الزمالك: ارتكبت أخطاء كثيرة منذ بداية الموسم

وجه إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي بسبب الأخطاء التي وقع فيها منذ بداية الموسم، والتي أثّرت على وضع الأبيض.

وقال إسماعيل يوسف فى تصريحات تلفزيونية: "المشكلة ليست في تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي، بل في أن إدارة الزمالك ارتكبت أخطاء كثيرة منذ بداية الموسم وصممت على بناء الفريق بطريقة خاطئة وبشكل عشوائي."

وأضاف: "بدلًا من التعاقد مع بن شرقي في الصيف، تعاقدوا مع ميشالاك بنفس السعر تقريبًا، فمن الذي يختار اللاعبين؟"

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة بثلاثية نظيفة أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.