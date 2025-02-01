لا تلتزم بالمعاهدات الدولية .. محمد صبحى: القوى العظمى في العالم ظالمة

قال الفنان محمد صبحي، أن القوى العظمى في العالم هى قوى ظالمة؛ لأنها قامت بإلغاء جميع الإتفاقات والمواثق التي أبرمت من أجل استمرار الكون بشكل جيد.

أضاف محمد صبحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، وارد إن دولة تعتدي على دول إنما من الذي يحكم؟.

منظمات دولية

وتابع محمد صبحر: هناك أمم متحدة أو محكمة العدل الدولية، أو حقوق الإنسان بالإضافة إلى منظمات عديدة، ولكن الآن العدو «بيضرب بهذه المنظمات عرض الحائط».



أوضح محمد صبحي، قائلاً: «عدونا الآن لا يهتم بهذه المنظمات، ونظل نصرخ على منظمات حقوق الإنسان لأن الناس بتقتل وتعذب، وتطبق حقوق الإنسان على دول ولا يطبق على دول آخرى، بسبب المصالح».