وفاة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى.. تفاصيل

نشرت الصفحة الرسمية لعازفة البيانو العالمية الفنانة مشيرة عيسى خبر وفاتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة مشيرة عيسى : “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت عنّا عازفة البيانو العالمية الجميلة د. مشيرة عيسى.. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الجزيرة بالزمالك، والعزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء».

من هى مشيرة عيسى

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984.

نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا).

وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج، منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982، وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية.

قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وتشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.