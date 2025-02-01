لن ننساكم.. الأهلي يُحيي ذكرى شهداء النادي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إحياء ذكرى شهداء الأهلي.

وتم نشر صورة لشهداء الأهلي على صفحة النادي الرسمية وتم التعليق عليها: “مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحيي ذكرى شهداء الأهلي”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ‏والاستعداد للمرحلة القادمة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانخراط في التدريبات ‏الخططية التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏