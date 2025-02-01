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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 23 فتاة.. اختتام فعاليات «حرفتك صنعتك» بمركز شباب رزقة الدير بأسيوط

ورشة تعليم الفتيات مهارات الحرف اليدوية والتراثية
ورشة تعليم الفتيات مهارات الحرف اليدوية والتراثية
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أهمية الورش الحرفية التي تهدف إلى تعليم الفتيات مهارات الحرف اليدوية والتراثية، وتعمل على نشر ثقافة العمل الحر واستثمار المهارات في إنشاء مشروعات صغيرة، تساهم في تحسين المستوى المعيشي للفتيات وأسرهن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، تنفيذاً لمشروع تنمية الأسرة المصرية وإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة أعلنت عن اختتام فعاليات الورشة الحرفية التي تم نفذتها الإدارة العامة للشباب في مركز شباب رزقة الدير المحرق، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، وذلك بمشاركة 23 فتاة من أعضاء نادي الفتاة بالمركز حيث قامت مريم شكرى، المتخصصة في التربية الفنية، بتدريب الفتيات المشاركات في الورشة على كيفية صناعة الإكسسوارات والشنط بإستخدام الخرز، حيث اكتسبن مهارات عملية في الصناعات اليدوية والحرفية، التي تهدف إلى تنمية قدرات الفتيات وفتح مجالات فرص العمل لهن.

وأشار المحافظ إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات الفتيات في مجال الحرف اليدوية وتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، بما يتماشى مع الإستراتيجية القومية التي تهدف إلى دعم الأسرة المصرية كما تم تقديم شرح حول أساسيات الحرف اليدوية وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويق المنتجات، وذلك في إطار دعم مشروعات تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف أبوالنصر أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الشباب، لا سيما الفتيات، بما يتماشى مع دعم الدولة للحرف اليدوية كجزء من الهوية الثقافية المصرية، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لدعم الشابات وتمكينهن اقتصادياً .

الجدير بالذكر أن مبادرة "حرفتك… صنعتك"، التي تُنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تأتي دعماً للحرف اليدوية والتراثية وتعليم الفتيات وتدريبهن على كيفية الإستفادة من المهارات الشخصية لتوفير حياة أفضل لهن.

أسيوط أخبار أسيوط الحرف اليدوية والتراثية أخبار المحافظات تعليم الفتيات مهارات الحرف اليدوية

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