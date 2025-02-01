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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرح محفوظ بعد برونزية كأس العالم : طموحي تصدر التصنيف الدولي

فرح محفوظ
فرح محفوظ
محمد سمير
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أعربت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، عن سعادتها بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وقالت فرح: "لا أستطيع وصف شعوري بالفوز بالميدالية في بلدي ووسط أهلي وأصدقائي ومدربيني، خاصة وأن جميع المباريات كانت قوية للغاية حتى النهاية، مما منح الفوز طابعًا خاصًا."

وعن صعوبة المواجهات، أوضحت أن معظم المباريات انتهت بفارق لمسة واحدة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى التدريبات المكثفة والمشاركات العديدة التي ساهمت في اكتساب الخبرات المختلفة التي ساعدتها لتحويل تأخرها في بعض المباريات للفوز.

وأضافت: "المباراة الأصعب كانت في دور الـ64 أمام لاعبة فرنسا، وكذلك مواجهة ربع النهائي أمام بطلة إيطاليا، والتي ضمنت خلالها الحصول على ميدالية والتأهل إلى نصف النهائي."

وعن نصف النهائي، قالت: "قدمت مباراة جيدة، لكن كان بإمكاني تقديم الأفضل، خاصة أن اللاعبة المجرية كانت قوية، إلا أنني أحمد الله على تحقيق الميدالية."

وبخصوص تطلعاتها المقبلة، أكدت أنها تسعى لتحسين تصنيفها العالمي والعودة إلى قائمة أفضل 8 لاعبات ناشئات، بل والوصول إلى أفضل 4 لاعبات على مستوى العالم.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "سأستعد بقوة لبطولة إفريقيا، وطموحي دائمًا أن أقدم أفضل ما لدي وأحقق المركز الأول عالميًا."

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