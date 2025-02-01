طلاب الغربية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم عن تنفيذ الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية برئاسة أمين السيد الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الفنية والثقافية، والدكتورة زينب مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة، انطلاق توجيه عام المكتبات بالمديرية (بإدارة السنطة التعليمية ) للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، والذى يمتد خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ٥ فبراير ٢٠٢٥، وذلك بمشاركة الطلاب الفائزين في مسابقات تحدي القراءة، والمشروع الوطني للقراءة، على مستوى المديرية والجمهورية، حيث يرافقهم الأستاذ عبد الفتاح خميس، موجه أول المكتبات بإدارة السنطة، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، والأستاذ تامر فؤاد، موجه عام المكتبات بالمديرية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذة الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة.

كما أشار ناصر حسن وكيل الوزارة أن هذه الرحلات هي مكافأة للطلاب المتميزين والفائزين في المسابقات التثقيفية التي أجريت على مستوى الغربية ومستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكافأة المعلمين والأخصائيين المتميزين في هذه المسابقات والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة المديرية في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكداً على أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، فهي تعمل على صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، فهي أساس المعرفة، حيث أنها تفتح آفاق العلم والابتكار والتقدم.

وخلال الزيارة التي تمت، شارك الطلاب في عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، بالإضافة إلى زيارة العديد من الأجنحة المختلفة، منها جناح القوات المسلحة، والشرطة المصرية، والمشروع الوطني للقراءة، وغيرها من الأجنحة، حيث حرص الطلاب والمشرفين في المعرض على اقتناء بعض الكتب والروايات التي نالت إعجابهم.