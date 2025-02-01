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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحاب الجمل تجسد شخصية كوميدية في مسلسل عايشة الدور مع دنيا سمير غانم

الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
أوركيد سامي
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تشارك الفنانة رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومن إخراج أحمد الجندى ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على قنوات المتحدة.

وأعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بالعمل للمرة الثانية مع الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تعاونا الثنائى في مسلسل جت سليمة في موسم رمضان قبل الماضي وحقق نجاح كبير، كما أعربت عن سعادتها بالعمل لأول مرة مع المخرج أحمد الجندى، وتتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور، حيث تجسد من خلاله شخصية كوميدية مفاجأة، وتتوقع للعمل نجاح كبير خلال طرحه في موسم رمضان .

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، ومن المقرر طرحه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها، ومحاولتها استعادة حياتها وشغفها من جديد، ويشارك في بطولته: محمد كيلانى، محمد ثروت، سما إبراهيم، وآخرون وهو من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج السبكي .

وتألقت رحاب الجمل مؤخرا في مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى وهانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم

وتألقت رحاب الجمل في موسم رمضان الماضى، بمسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت في مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة رحاب الجمل اخبار الثقافه

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