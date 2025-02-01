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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت بالدوري

صورة من المران
صورة من المران
عبد الحكيم أبو علم   -  
إسلام مقلد
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقررة غدًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. 

وأدى لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية. 

وشارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، ثم شاركوا في تدريبات الكرة. 

وواصل أشرف داري وطاهر محمد وخالد عبد الفتاح تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد، بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة الفريق.
 

النادي الأهلي ملعب التتش مودرن سبورت الأهلي

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