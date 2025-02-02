ممنوع الموبايل والتصوير| ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الإعدادية

أعلنت الإدارات التعليمية ، ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تتمثل في :

- لابد أن يلتزم الطالب بالحضور في اليوم المحدد والساعة المحددة له

- لا تزيد فترة الاطلاع عن الوقت المسموح به

- غير مسموح باستخدام القلم الأزرق أو الأسود

- يتم كتابة الملاحظات بالقلم الرصاص

- يحضر الطالب بنفسه فقط او ولي امره مع احضار اثبات الشخصية

- ممنوع منعا باتا التصوير أو استخدام الموبايل في مقرات تظلمات الشهادة الإعدادية

- في حالة تخلف الطالب عن الموهد المحدد له لا يسمح له بالاطلاع على كراسة إجابته

- يتم الحضور بصروة إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 ، باب تقديم تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر أن يستمر باب تقديم تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 مفتوحا من اليوم لمدة 15يوما.

رابط تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

يمكن الآن لمن لطلاب مدارس القاهرة والجيزة ، الوصول إلى رابط تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الضغط هنا

حيث يتاح لطلاب مدارس محافظة الجيزة على رابط تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الضغط هنا ، إمكانية تسجيل المواد المراد التظلم منها ، ومعرفة ميعاد الاطلاع و نتيجة التظلم من خلال الرابط التالي

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تقرر رسميا أن تكون "خمسة وثلاثون "جنيها .

ويتم دفع رسوم تظلمات صفوف النقل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الايصال الدال على الدفع .



متى يسترد الطالب رسوم التظلمات ؟

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه في حالة ثبوت أحقية الطالب واستحقاقه لزيادة الدرجات في تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 ، وهنا يصبح من حق الطالب استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم