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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ممنوع الموبايل والتصوير| ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الإعدادية

تظلمات الشهادة الإعدادية
تظلمات الشهادة الإعدادية
ياسمين بدوي
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أعلنت الإدارات التعليمية ، ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تتمثل في :

- لابد أن يلتزم الطالب بالحضور في اليوم المحدد والساعة المحددة له

- لا تزيد فترة الاطلاع عن الوقت المسموح به

- غير مسموح باستخدام القلم الأزرق أو الأسود

- يتم كتابة الملاحظات بالقلم الرصاص

- يحضر الطالب بنفسه فقط او ولي امره مع احضار اثبات الشخصية

- ممنوع منعا باتا التصوير أو استخدام الموبايل في مقرات تظلمات الشهادة الإعدادية

- في حالة تخلف الطالب عن الموهد المحدد له لا يسمح له بالاطلاع على كراسة إجابته

- يتم الحضور بصروة إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 

ومن المقرر أن تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 ، باب تقديم تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 

ومن المقرر أن يستمر باب تقديم تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 مفتوحا من اليوم لمدة 15يوما.

رابط تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

يمكن الآن لمن لطلاب مدارس القاهرة والجيزة ، الوصول إلى رابط تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الضغط هنا

حيث يتاح لطلاب مدارس محافظة الجيزة على رابط تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الضغط هنا ، إمكانية تسجيل المواد المراد التظلم منها ، ومعرفة ميعاد الاطلاع و نتيجة التظلم من خلال الرابط التالي

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تقرر رسميا أن تكون "خمسة وثلاثون "جنيها .

ويتم دفع  رسوم تظلمات صفوف النقل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الايصال الدال على الدفع . 
 

متى يسترد الطالب رسوم التظلمات ؟

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه في حالة ثبوت أحقية الطالب واستحقاقه لزيادة الدرجات في تظلمات صفوف النقل و كذلك تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 ، وهنا يصبح من حق الطالب استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم

الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

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