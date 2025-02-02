محافظ شمال سيناء: لدينا خطة علمية ودقيقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

كشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن لدينا غرفة أزمة بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، والأجهزة الأمنية؛ من أجل اليوم الذي سيفتح فيه معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح من برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، لدينا خطة مبنية على أسس علمية ودقيقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن آلاف الشاحنات دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة، ويتم تفريغها ونقلها للشعب الفلسطيني.

وقال: زرت مخازن الهلال الأحمر المصري ورأيت حجم العمل الكبير، حيث تم إنشاء مخازن إضافية لاستقبال أي كميات من المساعدات.

ولفت إلى أن مصر استقبلت برا وبحرا وجوا المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي إعاقة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ترجمة حقيقية لفرض الإرادة السياسية المصرية.