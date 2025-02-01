فان دايك : فوز مهم لليفربول على بورنموث .. وصلاح لاعب استثنائي

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيدًا بزميليه أليسون بيكر ومحمد صلاح.

تصريحات فان دايك بعد اللقاء

في حديثه لشبكة "بي بي سي"، قال المدافع الهولندي: "لقد كان فوزًا جيدًا جدًا، بشباك نظيفة، وبمجهود كبير من جميع اللاعبين.. المواجهة لم تكن سهلة، وبورنموث كان مستعدًا تمامًا، ومواجهته دائمًا ما تكون معقدة.. خلقنا فرصًا جيدة، وكان اللقاء كما توقعنا، رغم أن هناك بعض اللحظات التي كان يمكننا التعامل معها بشكل أفضل، لكن لا يمكننا الشكوى".

إشادة بأليسون بيكر

وعن تألق الحارس البرازيلي، قال فان دايك: "أليسون قدم تصديات رائعة، وربما أكثر مما ينبغي.. لا نرغب في أن يبذل حارسنا هذا الجهد الكبير، لكنه كان في الموعد اليوم، لأن بورنموث يملك الجودة لإيذائنا، ولقد كنا بحاجة إليه اليوم، ويستحق قضاء أمسية لطيفة بعد هذا الأداء".

ثناء على محمد صلاح

وعن النجم المصري محمد صلاح، قال قائد ليفربول: "دعونا نساعده على تسجيل المزيد من الأهداف.. إنه لاعب مذهل، وما يقدمه للنادي على مدار السنوات الماضية استثنائي، وأنا أرى الجهد الكبير الذي يبذله يوميًا، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها.. إنه أداء رائع من لاعب رائع".

وضع ليفربول في الدوري

بعد هذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في صدارة البريميرليج، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة في المركز السابع.