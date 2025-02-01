قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم يفجر مفاجأة عن التهام أسد لحارسه
الديهي بعد مكالمة السيسي وترامب: الحوار كان إيجابيًا ولم يتطرق للتهجير
الصناعات الغذائية: 110 ملايين مصري مع الرئيس السيسي لرفض التهجير
فان دايك : فوز مهم لليفربول على بورنموث .. وصلاح لاعب استثنائي
بسبب ترامب | نتنياهو يقرر تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفير مصر السابق بتل أبيب: توقيت الاتصال بين الرئيس السيسي وترامب مهم وإيجابي
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدرس إعادة تشكيل فريق المفاوضات بشأن غزة
أبو شامة: مكالمة ترامب للرئيس السيسي تتويج للتحركات المصرية
لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها
وظيفة أحلامك.. فرص عمل في السعودية بمرتبات 48 ألف جنيه شهريًا
وزير الثقافة: لو موظف دار الأوبرا اتعرض لظلم هنجبله حقه
محلل سياسي أمريكي: الشعب المصري كان ذكيا بتحركه تجاه معبر رفح لرفض تهجير أهل غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك : فوز مهم لليفربول على بورنموث .. وصلاح لاعب استثنائي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد
×

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيدًا بزميليه أليسون بيكر ومحمد صلاح.

تصريحات فان دايك بعد اللقاء

في حديثه لشبكة "بي بي سي"، قال المدافع الهولندي: "لقد كان فوزًا جيدًا جدًا، بشباك نظيفة، وبمجهود كبير من جميع اللاعبين.. المواجهة لم تكن سهلة، وبورنموث كان مستعدًا تمامًا، ومواجهته دائمًا ما تكون معقدة.. خلقنا فرصًا جيدة، وكان اللقاء كما توقعنا، رغم أن هناك بعض اللحظات التي كان يمكننا التعامل معها بشكل أفضل، لكن لا يمكننا الشكوى".

إشادة بأليسون بيكر

وعن تألق الحارس البرازيلي، قال فان دايك: "أليسون قدم تصديات رائعة، وربما أكثر مما ينبغي.. لا نرغب في أن يبذل حارسنا هذا الجهد الكبير، لكنه كان في الموعد اليوم، لأن بورنموث يملك الجودة لإيذائنا، ولقد كنا بحاجة إليه اليوم، ويستحق قضاء أمسية لطيفة بعد هذا الأداء".

ثناء على محمد صلاح

وعن النجم المصري محمد صلاح، قال قائد ليفربول: "دعونا نساعده على تسجيل المزيد من الأهداف.. إنه لاعب مذهل، وما يقدمه للنادي على مدار السنوات الماضية استثنائي، وأنا أرى الجهد الكبير الذي يبذله يوميًا، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها.. إنه أداء رائع من لاعب رائع".

وضع ليفربول في الدوري

بعد هذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في صدارة البريميرليج، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول فيرجيل فان دايك بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

بارشيفية

مفاجأة.. بلوجر شهير يعترف بـ مواقعة طالبة التجمع في الشارع

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب

حادث تصادم بالبحيرة

دهس 3 أشخاص.. تفاصيل القبض على نجل عبد العزيز مخيون بالبحيرة

محافظ بورسعيد يعتمد الاعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

أسعار البيض

بعد قرار الاستيراد.. مفاجأة فى أسعار البيض قبل رمضان

وزير العمل

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفاً لمصابي حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

ترشيحاتنا

طلاب جامعات

كلام نهائي.. بدء الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجامعات في هذا الموعد

كرنفال كنيسة الشهيدة دميانة بولاق

كنيسة دميانة بولاق تنظم كرنفال للأطفال |صور

افتتاح المسار الرقمي للعائلة المقدسة

افتتاح المسار الرقمي للعائلة المقدسة بالدير القبطي في هوكستر

بالصور

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بـ مقاومة الأنسولين.. تعرف عليهم

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

فيديو

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

الساعة هتتقدم 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

نانسي عجرم وزوجها

“حريتي أهم من أي حاجة” .. نانسي عجرم تحسم جدل طلاقها من فادي الهاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد