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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

سقوط امطار
سقوط امطار
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حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة والتى تقترب من الصفر ببعض المناطق، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 12 درجة وسانت كاترين درجة واحدة وشمال الصعيد بين 8 و 10 درجات.
 

طقس اليوم معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتوقعت هيئة الارصاد أن يسود اليوم الأحد 2 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وأشارت في بيان لها إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الارصاد انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى انخفاض فى درجات الحرارة درجات الحرارة الصغرى

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