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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأهلي يستعد لـكأس العالم للأندية ومفاوضات مستمرة مع لاعبين جدد

الأهلي
الأهلي
يوسف أيمن
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أكد إبراهيم المنيسي، مدير تحرير الأخبار ورئيس تحرير مجلة الأهلي، أن صفقات النادي الأهلي لا تهدف إلى المكايدة لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن صفقة اللاعب أشرف بن شرقي تُعتبر إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.

المنيسي: اللاعب الذي يغادر الأهلي له الحق في الانضمام لأي نادي

وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أوضح المنيسي أن أي لاعب يقرر مغادرة النادي الأهلي له الحق الكامل في الانتقال إلى أي نادي آخر، معتبرًا أن هذا حق مشروع لأي لاعب.

الأهلي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية والمفاوضات مستمرة مع لاعبين جدد

وتحدث المنيسي عن استعدادات النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، مؤكدًا أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين جدد للانضمام إلى الفريق، وذلك من أجل تعزيز صفوفه في الفترة القادمة.

النادي الأهلي أشرف بن شرقي صفقات الأهلي كأس العالم للأندية إبراهيم المنيسي

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