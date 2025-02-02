تحذير للتجار والموزعين من بيع أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات الدولية

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الأجهزة وحماية حقوق المواطنين في السوق المحلي.

ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز محمول جديد

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، شدد إبراهيم على أهمية أن يحصل المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز محمول جديد، لضمان حقوقهم وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها في السوق المصري.

تحذير للتجار من بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية

وحذر إبراهيم التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات ستواجه إجراءات قانونية صارمة في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك وتحقيق بيئة تجارية عادلة.