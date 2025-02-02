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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«المصريين الأحرار»: اجتماع وزراء الخارجية العرب تأكيد على إصرار مصر لحل القضية الفلسطينية

عصام خليل
عصام خليل
أسامة علي
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قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن اجتماع القاهرة لوزراء الخارجية العرب تأكيد على إصرار مصر في المضي قدمًا لحل القضية الفلسطينية.

وتابع عصام خليل خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكستر نيوز”، اجتماع القاهرة لوزراء الخارجية العرب تكليل لجهود مصر الواضحة فى وقف إطلاق النار على قطاع غزة وموقفها الرافض للتهجير. 

 المرحلة الأولى

وأكد عصام خليل، أن اجتماع القاهرة لوزراء الخارجية العرب وضع أسسًا لما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على غزة.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون بالقاهرة، لافتًا إلى أن مصر هى رمانة الميزان بالمنطقة. 

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