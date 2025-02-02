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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فنانة شهيرة تثير الجدل حول الحجاب والتدين .. ماذا قالت؟

فنانة شهيرة تثير الجدل حول الحجاب والتدين ..ماذا قالت
فنانة شهيرة تثير الجدل حول الحجاب والتدين ..ماذا قالت
علا محمد
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تحدّثت الفنانة نهال عنبر خلال استضافتها ببرنامج "مع نزار"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عن رأيها في فكرة تدين المرأة دون الحجاب، وهذا ما أحدث ضجة كبيرة لدى بعض المشاهدين.

شاهد الفيديو:

https://www.instagram.com/reel/DFgMYZLqpeg/?igsh=bDE1dndvNnJsNnNp


وتفاعل الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث الفنانة بشكل واسع وأثنوا على رقيها في الردّ وعدم وقوعها في فخ المذيع العراقي، إذ ردّت عليه قائلة: "التدين من غير حجاب ينفع، دي بقى ربنا اللي يحاسب، مش أنت، أنا شايفة انه ينفع، وأنا بقى مع شيخ الأزهر كدة زي ما أنا، وهو يعلم إني بصلي وبقرأ قرآن وأذكاري وتسبيحاتي والسنن بعملها".

وتابعت: "يعني أنا متدينة، ما بأذيش حد وما بضرش حد، بساعد الناس على قد ما أقدر، ممكن يبقى الحجاب ناقص دي حاجة ربنا اللي هيقولها مش احنا".

إلى ذلك، حذرت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، من شخص ينتحل شخصيتها ويتحدث باسمها لاستقطاب الشباب وإغرائهم بالمشاركة في الأعمال الفنية.

وكشفت أن هذا الشخص قام بتسجيل رقمه باسمها، مدعياً أنه يوفر فرص كاستنج ومشاركة في المسلسلات داخل مصر وخارجها، وهو أمر غير صحيح تماماً، مشيرة الى أنها تفاجأت من صديق أخبرها عن هذا الأمر، مما دفعها للتحذير من التعامل مع هذا الشخص، ومطالبة الجميع بالتنبيه عليه ونشر رقمه للتحذير منه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كان مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، حنان سليمان وغيرهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر.

نزار الفارس نهال عنبر بدون سابق إنذار”

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