حمزة العيلي يدخل في صراع مع أحمد العوضي بمسلسل «فهد البطل»

كشفت منصة WATCH IT عن بعض التفاصيل المثيرة حول الموسم الرمضاني 2025، حيث نشرت ملامح شخصية الفنان حمزة العيلي في مسلسل "فهد البطل"، الذي يلعب فيه دوراً محوريًا في الصراع مع بطل العمل، الفنان أحمد العوضي.

ونشرت منصة WATCH IT عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بوسترًا جديدًا يظهر ملامح شخصية حمزة العيلي في المسلسل، مع تعليق: يا ترى نادر ناوي يعمل إيه في فهد البطل؟، في إشارة إلى شخصية "نادر" التي يؤديها العيلي والصراع المنتظر مع شخصية "فهد" التي يجسدها أحمد العوضي.



ويذكر أن يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل "عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

وشارك أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “حق عرب” وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

