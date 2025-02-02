الاحتلال يقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، ونكلت بثلاثة شبان فلسطينيين.

وأفادت مصادر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز في كافة أنحائها، واحتجزوا ثلاثة شبان ونكلوا بهم.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.