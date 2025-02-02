إحالة عصابة كبيرة خططت لسرقة آثار الإمام الشافعي لمحكمة الجنايات..خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية واحدة أكبر عصابات الآثار مكونة من 9 أشخاص لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتنقيب فى منطقة أثار الإمام الشافعي.

وكشف أمر الإحالة أن العصابة مكونة من طالب ومقاول وكهربائي وتاجر قطع غيار سيارات ومبيض محارة وتاجر سيارات و موظف بشركة شهيرة للطعام وفني تكييف وتبريد ومحاسب.

كما أنه بمعاينة العقار محل الواقعة تبين وجود ردم حفر وتبين أن العقار يقع ضمن الحدود الإدارية والجغرافية لمنطقة آثار الإمام الشافعي وأن القصد من وراء ذلك الحفر هو التنقيب عن الآثار.

ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة أثار سوق السلاح وباب الوزير أن محل الواقعة لا يقع ضمن أي منطقة آثار وبداخله حفر إلا أنه مجاور لمسجد الجاه اليوسفي الأثري ولم يتضح به ثمة شواهد أثرية وأن القصد من وراء ذلك الحفر هو التنقيب عن الآثار.

كما ثبت بمعاينة النيابة العامة للعقار محل الواقعة وجود حفر عميق بداخله سلك كهربائي ممتد بطول الحفر كما تبين عدم وجود أية شواهد أثرية.