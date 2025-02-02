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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين الحياة والموت.. ضبط أب عذب طفلته في المنوفية

اب يعذب طفلته في المنوفية
اب يعذب طفلته في المنوفية
مروة فاضل
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تمكنت مباحث شبين الكوم في محافظة المنوفية من ضبط اب عذب طفلته صاحبة ال 5 سنوات حتي أصيبت بحالة سيئة وتم احتجازها في المستشفى بين الحياة والموت.

البداية عندما تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة شبين الكوم بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات الي مستشفي شبين الكوم مصابة بكمدات وآثار تعذيب علي جسدها وتعاني من ضيق بالتنفس وحالتها العامة سيئة.

بالانتقال والفحص وبسؤال عمها أكد سقوطها من علو، وبتضييق الخناق واستدعاء الاب تبين أن الأب وراء إصابة نجلته الصغيرة بكدمات وجروح وآثار تعذيب في جسدها.

وأدلى الأب في تحقيقات الشرطة أن نجلته كانت تتبول لا اردايا، وأراد أن يعاقبها ويحسن من عادتها السيئة، مؤكدا أنه منفصل عن والدة البنت ومتزوج من أخرى.

وبسؤال العم أكد أنه أثناء زيارته لشقيقه وجد ابنته في حالة سيئة لا تستطيع التنفس وبها كدمات وآثار تعذيب وأكد الأب سقوطها من علو.

فيما تم ضبط الأب وتم احتجاز الطفلة بين الحياة والموت في المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية شبين الكوم

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