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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خامنئي: غزة انتصرت على إسرائيل وأمريكا بإذن الله

خامنئي
خامنئي
محمد على
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في احتفاء بالمقاومة في غزة، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي على إنه لم يكن أحد يتصور بأن منطقة صغيرة كغزة قادرة على الانتصار ومواجهة قوة عسكرية كبيرة كأمريكا، وذلك بعد مضي 15 شهرًا من الإبادة للقطاع.

قال المرشد الإيراني خامنئي، خلال لقائه المشاركين في مسابقات القرآن بالعاصمة طهران: "لو قيل لكم إن غزة ستنتصر على أعدائها الأقوياء، أي الجيش الأمريكي، لما صدقتم ذلك".

وأضاف أن "غزة انتصرت على إسرائيل وأمريكا بإذن الله".

وقبل يومين، منح المرشد الإيراني علي خامنئي موافقة ضمنية لمسؤولين إيرانيين لمفاوضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن بلاده «لم تقرر بعد التفاوض».

وحث خامنئي مسؤولين إيرانيين التقاهم، في طهران على «معرفة عدوهم عند التفاوض، وإبرام الصفقات وفقاً لذلك». وقال المرشد الإيراني: «يجب أن نفتح أعيننا ونكون حذرين في تعاملنا وحوارنا مع الآخرين»، وفقاً لوكالة «تسنيم». وتابع : «عندما يعرف الشخص خصمه، قد يبرم صفقة. يجب أن نعرف ونفهم».

في المقابل، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن عراقجي، أن «إيران لم تقرر بعد ضرورة إجراء المفاوضات، وإن حدث فإنها ستتم بالندّية، لكن في الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا الاستنتاج».

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