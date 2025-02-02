ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وألافيس

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الـ22. وعلى الرغم من هذه الخسارة، حافظ الفريق الملكي على صدارته بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي يلاحقه عن كثب برصيد 48 نقطة.

يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الرابع بـ40 نقطة. وتظهر المنافسة شرسة في المراكز المتقدمة، حيث تسعى الفرق للحصول على مقاعد في البطولات الأوروبية.

في الجزء السفلي من الترتيب، يواجه إسبانيول، الذي قفز إلى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد فوزه على ريال مدريد، تحديات كبيرة لتجنب الهبوط.

بينما تحتل فالنسيا وبلد الوليد المراكز الأخيرة برصيد 16 و15 نقطة على التوالي، مما يضعها في موقف صعب مع تقدم الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني:

ريال مدريد - 49 نقطة (من 22 مباراة: 15 فوز، 4 تعادل، 3 خسارة)

أتلتيكو مدريد - 48 نقطة (من 22 مباراة)

برشلونة - 42 نقطة (من 21 مباراة)

أتلتيك بيلباو - 40 نقطة (من 21 مباراة)

فياريال - 37 نقطة (من 22 مباراة)

رايو فاليكانو - 32 نقطة (من 22 مباراة)

مايوركا - 30 نقطة (من 22 مباراة)

جيرونا - 28 نقطة (من 21 مباراة)

ريال سوسيداد - 28 نقطة (من 21 مباراة)

ريال بيتيس - 28 نقطة (من 21 مباراة)

إشبيلية - 28 نقطة (من 22 مباراة)

أوساسونا - 27 نقطة (من 21 مباراة)

سلتا فيجو - 25 نقطة (من 21 مباراة)

خيتافي - 24 نقطة (من 22 مباراة)

لاس بالماس - 23 نقطة (من 21 مباراة)

ليجانيس - 23 نقطة (من 22 مباراة)

إسبانيول - 23 نقطة (من 22 مباراة: 6 فوز، 5 تعادل، 11 خسارة)

ألافيس - 21 نقطة (من 21 مباراة)

فالنسيا - 16 نقطة (من 21 مباراة)

بلد الوليد - 15 نقطة (من 22 مباراة)

على الرغم من الخسارة، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.

قفز إسبانيول إلى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد تحقيق الفوز الثمين.

تشهد المنافسة في الدوري الإسباني تصاعدًا بين الفرق المتوسطة، بينما تواجه فرق مثل فالنسيا وبلد الوليد صعوبات في تجنب الهبوط.