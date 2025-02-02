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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تختتم الملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن بالجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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اختتمت محافظة الوادى الجديد، الملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، الذي استمر لمدة 4 أيام، بمشاركة نحو 230 متطوعًا ومتطوعة من طلاب وطالبات وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات «أسوان، الأقصر، جنوب الوادي، سوهاج، العريش، أسيوط، أزهر أسيوط، المنيا بني سويف، مطروح، بورسعيد، الفيوم، قناة السويس، الوادي الجديد.

وأعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن سعادته لاستضافة وتنفيذ الملتقى الأول لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية على أرض المحافظة، في ظل التنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل لزيارة مختلف المناطق الأثرية والسياحية بمراكز الخارجة وبلاط والداخلة بجانب زيارة عدد من المشروعات الزراعية والاستثمارية والخدمية والعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، والتعرف على مقومات المحافظة والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الإجتماعي، أن الملتقى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي من 14 جامعة مصرية، وتم تنفيذه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الهدف من الملتقي هو تعزيز إنتماء الشباب المتطوعين للمجتمع والاندماج فيه، وفرصة لتطوير واكتساب مهارات جديدة للشباب الجامعي، وكذلك إلقاء الضوء على المناطق الأثرية والمشروعات التنموية في مختلف المحافظات، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي.

واكد أنه تم  عقد لقاء مع رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، ولقاء المشاركين بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

الوادى الجديد جامعة الوادي الجديد ملتقى متطوعى الجامعات

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