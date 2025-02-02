أستاذ استثمار: قرارات ترامب تفاقم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، في تعليقه على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إن هذه الخطوة من المتوقع أن تمتد لتشمل دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتزايد التلميحات بهذا الخصوص.

وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن كل إجراء عقابي يجر خلفه عقوبات مضادة، مما يجعل موجة التضخم العالمي تتباطأ عن الوتيرة التي كان يتوقعها الجميع.

وأضاف أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يقلص الاستهلاك والطلب ويزيد من البطالة، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ولذلك، توقع أن تكون هناك ردود أفعال قوية وعنيفة في الفترات المقبلة، ولن تكون الاستجابة لهذه الأوضاع بالسهولة المتوقعة، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي.