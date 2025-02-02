محافظ جنين: نتنياهو أوقف الحرب على غزة مقابل نقل التدمير والقـ ــتل لمخيمنا

كشف كمال أبو الرب محافظ جنين، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ووقف اطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف كمال أبو الرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال توسع من عملياتها العسكرية في محافظة جنين، متابعا أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وعدد كبير من الأسر قام بالنزوح من مخيم جنين».



وأشار كمال أبو الرب محافظ جنين، إلى أن الاحتلال قام بهدم وحرق من 150 لـ 200 منزل في محافظة جنين، و80 سيارة في محافظة جنين تم دهسها بواسطة آليات الاحتلال والاحتلال يدمر البنية التحتية.