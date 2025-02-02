صحة الأقصر: مد فترة عمل وحدات التنفس للأطفال بمستشفيات التأمين الصحي

أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الدكتور محمد شعبان، اليوم، الأحد، إنه تم مد فترة عمل وحدات التنفس للأطفال بمستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، تلبيةً لاحتياجات المرضى وذويهم.

وقال مدير فرع الهيئة بالأقصر- فى بيان - إنه بناءً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، تقررمد فترة تقديم خدمة جلسات التنفس للأطفال الذين في حاجه لجلسات متكررة حتى الثانية عشر صباحاً (منتصف الليل).

يشار إلى أن الهيئة بصدد زيادة ساعات العمل بمنشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.