تنظيم الاتصالات: أكبر الشركات العالمية في تصنيع الهواتف المحمولة تعمل في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الإتصالات، أن أكبر الشركات العالمية في تصنيع الهواتف المحمولة، تعمل في مصر، مشيرا إلى ان الهاتف المصري أرخص من الهواتف في الخارج.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معظم الشركات عملت على زيادة الإستثمارات، للعمل في السوق المصري، مؤكدا أن هناك منظومة لتلقي الشكاوي لمنظومة الإتصالات، حول وجود ضرائب مبالغ فيها.

وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الإتصالات، أنه بمجرد سداد الضرائب الخاصة بالهاتف المحمول، يتم الإعتماد من خلال التطبيق، ولا يوجد أي مشاكل حول ذلك.