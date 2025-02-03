الفلبين.. كيف تدفع خطر الصين بسلاح أمريكا؟.. عرض تفصيلي

قدمت الدكتورة منى شكر، خلال برنامج "العالم شرقا" على قناة "القاهرة الإخبارية", تقريرًا تفصيليًا بعنوان: "الفلبين.. كيف تدفع خطر الصين بسلاح أمريكا؟".

وأوضحت شكر أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قدم عرضًا للصين يتضمن وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي مقابل سحب صواريخ "تايفون" الأمريكية من مانيلا، في خطوة بدت مستبعدة التحقق.

وأضافت أن نظام "تايفون" هو منظومة صواريخ أمريكية أرضية متوسطة المدى، قادرة على حمل 16 صاروخًا بمدى يصل إلى 1600 كيلومتر، مما يمنح الفلبين قدرة ردع قوية ضد التهديدات الجوية والبحرية.

وأشارت إلى أن واشنطن نشرت هذه الصواريخ لأول مرة في الفلبين خلال أبريل 2024، ضمن مناورات بين الجيشين الفلبيني والأمريكي، وهو ما اعتبرته الصين تصعيدًا عسكريًا خطيرًا.

وأكدت شكر أن بكين أدانت نشر هذه الصواريخ، معتبرة أنها تحمل طابعًا هجوميًا يذكر بأجواء الحرب الباردة، لا سيما أن مدى "تايفون" يسمح باستهداف مناطق داخل الصين وروسيا عبر صواريخ "توماهوك" المجنحة.

واختتمت بأن الفلبين لم تسحب الصواريخ بعد انتهاء المناورات، بل تدرس حاليًا شراءها بشكل دائم، وهو ما يثير مخاوف الصين ويدفعها إلى تصعيد موقفها تجاه مانيلا وواشنطن.