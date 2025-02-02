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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هما اللي يخافوا مننا.. بن شرقي: مش خايف من ميسي ولا انتر ميامي

بن شرقي
بن شرقي
إسلام مقلد

تحدث المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي الجديد عن تفاصيل انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بن شرقي عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة النادي الأهلي: «سعيد بوجود لاعبين مغاربة في الأهلي، وهذا أمر جيد، حتى استطيع فهم سيستم الأهلي سريعا، ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لي في اللعب بأي مركز، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والجمهور على الاستقبال الرائع وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم».

وأضاف بن شرقي: «مارسيل كولر تحدث معي، وأنه ينتظرني في الفريق، وأشكر محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي، على ما فعلوه من أجل التعاقد معي والإنضمام للأهلي».

وتابع بن شرقي: «أنا مش خايف من ميسي ولا انتر ميامي المفروض هما اللي يخافوا مننا ده مش موضوع تكبر ولا غرور بس الأهلي فريق كبير اوي، وفريق عالمي والكل بيعمله حساب».

واستكمل بن شرقي: «فرحت لما عرفت إن تريزيجيه راح الأهلي وانتظره معانا في شهر 6 ان شاء الله، وكانت هناك مفاوضات من سنة للإنضمام للنادي الأهلي والحمدلله اليوم أنا موجود في الأهلي».

وتابع: «من يوم ما مشيت من مصر وانا اتابع الدوري المصري وجميع المباريات، وإمام عاشور لاعب كبير بس بيعمل حاجات غريبة برة الملعب مليش دعوة بيها، وإمام عاشور صديقي وكنا بنتواصل دايما، وكان دائما يشجعني علي الأنضمام للأهلي، وأنا راضٍ مليون% علي قراري باللعب في النادي الأهلي».

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