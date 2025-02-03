الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب الوجه البحري والسواحل الشمالية صباح اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا، على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 15

بورسعيد 20 16

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 12

العريش 20 07

رفح 20 09

رأس سدر 23 11

نخل 20 02

كاترين 19 01

الطور 22 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 20 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 22 11

بني سويف 23 10

المنيا 23 09

أسيوط 24 09

سوهاج 24 10

قنا 27 11

الأقصر 27 11

أسوان 28 14

الوادي الجديد 27 10

أبوسمبل 28 13

