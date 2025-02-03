وقفة على خشبة.. غادة عبد الرازق في كواليس "شباب امرأة" |شاهد

شارك النجم عمرو وهبة صورة من كواليس مسلسل شباب امرأة بجانب الفنانة غادة عبد الرازق و بعض طاقم المسلسل.

وظهرت في الصورة الفنانة غادة عبد الرازق وهي معتلية علي قاعدة من الخشب و علي ما يبدو انها من مستلزمات التصوير و رائها الفنان عمرو وهبة .

و كتب الفنان عمرو وهبة مازحاً :"كنت محتاج بس خمسه سانتى 😤".

يذكر أن المسلسل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا العام وكان قد تم الإعلان عن العمل في وقت سابق، حيث يعيد تقديم واحدة من أبرز القصص الدرامية بأسلوب عصري مشوق.