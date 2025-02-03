مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك شهد اعتذاره عن عدم الإشراف على تولي ملف كرة القدم، وتمت الموافقة بالاجماع على قراره من جانب أعضاء المجلس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "الحسن كروما لاعب الشحانية القطري، تمت الموافقة على انضمامه لصفوف الفريق من جانب أعضاء اللجنة الفنية، وينتظرون فقط موافقة جروس لضمه".

وأضاف: "الكونغولي مارفيل بوكادي لديه رغبة في التوقيع مع الزمالك، لكن هناك تخوف وتردد داخل الزمالك من ضمه في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ منذ 6 أشهر".

وواصل: "يسري وحيد لاعب طلائع الجيش، رغم جلوسه مع مسئولي الزمالك منذ يومين، لكنه في طريقه للانضمام لصفوف النادي المصري، في ظل عدم الاستقرار الحالي داخل الزمالك ومرور النادي بأزمة مالية".